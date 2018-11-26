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قائممقام عامرية الصمود يوجه رسائل استغاثة بسبب غمر مياه الأمطار مخيم النازحين
2018/11/26 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجهَ قائممقام قضاء عامرية الصمود بمحافظة الأنبار شاكر العيساوي، رسائل استغاثة إلى وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الدولية بعد أن غمرت مياه الأمطار المخيم المركزي النازحين جنوبي مدينة الفلوجة.

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