قائممقام عامرية الصمود يوجه رسائل استغاثة بسبب غمر مياه الأمطار مخيم النازحين

2018/11/26 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهَ قائممقام قضاء عامرية الصمود بمحافظة الأنبار شاكر العيساوي، رسائل استغاثة إلى وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الدولية بعد أن غمرت مياه الأمطار المخيم المركزي النازحين جنوبي مدينة الفلوجة.

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