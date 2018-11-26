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زلزالان جديدان بقوة أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر يضربان الحدود الإيرانية- العراقية
2018/11/26 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، مدينة سربل زهاب في محافظة كرماشان وبعد 41 دقيقة ضرب زلزال آخر المدينة بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر.

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