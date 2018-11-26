اللجنة المالية النيابية تقترح إدراج وتغيير 47 فقرة في الموازنة الاتحادية

2018/11/26 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد أن اللجنة اقترحت إدراج وتغيير 47 فقرة في الموازنة الاتحادية لسنة 2019، أبرزها استحقاقات البصرة وحصة إقليم كردستان، مشيرا إلى مواصلة الاجتماعات بشأن تعديلات الموازنة.

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