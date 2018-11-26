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القوة الجوية تقتل ١٣ عنصراً من مجرمي “داعش” غرب الانبار
2018/11/26 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/… تمكن طيران القوة الجوية، الاثنين، من قتل ١٣ عنصراً بعصابات  “داعش” الإجرامية بقصف جوي غرب الانبار.

وقال مصدر أمني, إن “طيران القوة الجوية تمكن, اليوم, من قصف تجمع لمجاميع داعش الإجرامية بمنطقة الجعرة في صحراء قضاء الرطبة، ما أدى الى مقتل ١٣ عنصراً من مجرمي داعش”.

وأضاف  المصدر, أن “العملية تمت وفق معلومات استخبارية […]

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