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نائب: الاعرجي هو الاقرب لتولي منصب وزير الداخلية
2018/11/26 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الاثنين، إن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض اصبح خارج المنافسة، فيما بين أن الوزير السابق قاسم الاعرجي هو الاقرب لتولي المنصب بنسبة 90%.”.

وذكر الشمري في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، أن “عقد جلسة يوم غد يعتمد على استكمال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لكابينته الوزارية والمتوقعة وبشكل كبير ان تكون يوم غد الثلاثاء”.

وأضاف أنه “من المحتمل جداً أن تضفي النقاشات والحوارات السياسية عن الاتفاق على الاسماء المرشحة وحرية الاختيار لرئيس مجلس الوزراء لاستكمال الكابينة الوزارية التي طال انتظارها”.

وحول المرشح لمنصب وزير الداخلية بشكل خاص أوضح الشمري أن “التجديد لوزير الداخلية في الحكومة السابقة قاسم الاعرجي بات الخيار الاقرب وبنسبة 90%”.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اعلن أن الجلسة المقبلة ستكون لاكمال الكابينة الوزارية، وقرر رفع جلسة امس الاول السبت الى ذلك الحين.

وصوت مجلس النواب الشهر الماضي، على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 مرشحا من كابينته الوزارية.

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