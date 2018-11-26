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الخطوط الجوية تنفذ دورة خاصة في مجال موازنة الطائرات
2018/11/26 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باشر معهد التدريب والتطوير أحد اقسام الخطوط الجوية العراقية بتنفيذ الدورة الخاصة في مجال موازنة الطائرات.

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