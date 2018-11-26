السعودية تستهدف رفع الدخل التعديني لثلاثة أمثاله بحلول 2030

2018/11/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دشن، اليوم الخميس، مدينة وعد الشمال الصناعية المتوقع أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بمقدار 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنويا، أو ما يعادل نحو 3%.

ويهدف مشروع مدينة الصناعات التعدينية البالغة تكلفته 85 مليار ريال، الكائنة في المنطقة الشمالية بالمملكة وتمتد على مساحة 440 كيلومترا مربعا، إلى دعم المملكة لتصبح أحد أكبر منتجي الفوسفات في العالم بحلول 2024.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير النقل السعودي نبيل بن محمد العامودي قوله “اليوم في وعد الشمال نشهد واحدًا من أهم مشاريع الوطن والذي تحقق بتوجيهاتكم، وكان نتيجة للشراكة والتكامل بين منظومة الطاقة والصناعة والتعدين ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030”.

وأضاف الوزير السعودي أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ستكون أبرز الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ وتشغيل المشروع التنموي لمدينة وعد الشمال.



وجاء الاهتمام من شركة “سار” في المساهمة بتطوير وتأسيس مدينة وعد الشمال الصناعية من خلال ربط المدينة بشبكة خطوط حديدية بقطار الشمال، وتخصيص خط يبلغ طوله 1550 كيلو مترًا، الأطول في الشرق الأوسط بمقطورات مخصصة لنقل المعادن، لتصبح الشريان الاستراتيجي لنقل وصناعة التعدين بالمملكة.

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