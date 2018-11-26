«وقتك على فيسبوك».. أداة للحد من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

2018/11/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة إن روسيا تعتزم تشديد الغرامات على شركات التكنولوجيا التي تتقاعس عن الالتزام بالقوانين الروسية الأمر الذي يمثل تصعيدا لمعركة الكرملين مع شركات عالمية عملاقة مثل فيسبوك وجوجل.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة أصدرت روسيا قوانين مشددة فيما يخص الإنترنت تلزم شركات محركات البحث بحذف بعض نتائج البحث وشركات خدمات التراسل بالكشف عن مفاتيح التشفير للأجهزة الأمنية وشبكات التواصل الاجتماعي بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على أجهزة خوادم داخل البلاد.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على مسودة وثيقة تتعلق بخطط تشديد الغرامات إن إدارة الرئيس فلاديمير بوتين أعدت هذه الوثيقة ووزعتها على الأطراف المعنية لاستطلاع آرائها.

وفي الوقت الراهن تتمثل الوسائل الوحيدة التي تملكها روسيا لتنفيذ لوائحها في هذا الصدد في غرامات لا تتعدى بضعة آلاف من الدولارات أو تعطيل خدمات الطرف المخالف على الانترنت وهو خيار محفوف بصعوبات تقنية.

ويقضي الاقتراح كما أوضحت المصادر وبينت نسخة من الوثيقة اطلعت عليها رويترز بفرض غرامة على الشركة المخالفة تعادل واحدا في المئة من إيراداتها السنوية في روسيا.

وقال فاديم أمبلونسكي ممثل هيئة تنظيم مرفق الاتصالات الروسي (روسكومنادزور) إنه لا يمكنه التعليق لأن الهيئة لا تشارك في صياغة القوانين.

وسبق أن اتهمت الهيئة فيسبوك وجوجل مرارا بعدم الالتزام بالقوانين الروسية.



وفي 2016 حجبت الهيئة موقع لينكد إن وحاولت أن تحجب خدمة تلجرام المشفرة للتراسل في ابريل نيسان.

وامتنع ممثل لشركة جوجل في روسيا عن التعليق على الاتهامات أو على اقتراح الغرامات الجديدة.



ولم ترد فيسبوك أو بافل دوروف الرئيس التنفيذي لتلجرام على استفسارات رويترز.

وتجابه روسيا مثل المشرعين والمسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تحديا يتمثل في كيفية تقييد سطوة شركات التكنولوجيا التي حققت ثروات كبيرة وجمعت حصيلة هائلة من البيانات.

ومن المحتمل أن يؤدي اقتراح تغريم الشركات بنسبة 1 % من الإيرادات السنوية إلى جمع حصيلة كبيرة.

فعلى سبيل المثال بلغت إيرادات الفرع الروسي لشركة جوجل 45.2 مليار روبل (687 مليون دولار) في 2017 وفقا لقاعدة بيانات سبارك.

وبمقتضى التعديلات المقترحة يمكن فرض الغرامة عدة مرات على الشركة الواحدة في كل مرة ترتكب فيها المخالفة.

أما في ظل النظام الحالي فتبلغ الغرامة القصوى التي يمكن تحصيلها من جوجل في روسيا في دعوى منظورة حاليا رفعتها عليها هيئة تنظيم مرفق الاتصالات 700 ألف روبل (10595 دولارا).

وتقول فيسبوك إنها تجري مباحثات مع الهيئة فيما يتعلق بالالتزام باللوائح.



ولم تنقل الشركة الخوادم التي تتضمن بيانات المستخدمين الروس إلى روسيا بعد ثلاث سنوات من صدور القانون الذي يلزمها بذلك.

وتبين الوثيقة أن السلطات الروسية ستحتفظ أيضا بسلطة حجب خدمات الشركات على الانترنت بمقتضى القوانين الجديدة.

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