زلزال يصيب أكثر من 700 في إيران

2018/11/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، إن الرئيس حسن روحاني أمر بذل كل جهد ممكن لمساعدة ضحايا زلزال بقوة 6.3 درجة وقع على الحدود الغربية لإيران مع العراق مما أدى لإصابة أكثر من 700 شخص معظمهم إصابتهم بسيطة.

وشعر سكان في سبعة أقاليم على الأقل بالزلزال الذي وقع أمس الأحد لكن الشعور به كان أقوى في إقليم كرمانشاه، حيث قُتل أكثر من 600 العام الماضي وأصيب الآلاف في أقوى زلزال تشهده إيران في أكثر من عشر سنوات.

وذكر التلفزيون “أمر روحاني المسؤولين باتخاذ كل ما هو ضروري لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال”.

وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر الإيرانية محمود محمدي نسب للتلفزيون إنه لم يسقط قتلى.

وبث التلفزيون لقطات لمنازل لحقت بها أضرار في بلدة سربيل زهاب حيث لا يزال بعض الناس بلا مأوى بعد الزلزال الذي وقع العام الماضي وبلغت قوته 7.3 درجة.

وصرح هوشنك بازوند حاكم كرمانشاه للتلفزيون الرسمي “لدينا 729 مصابا تلقى 700 منهم العلاج… ولا يزال نحو 18 في المستشفى”.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن زلزالين آخرين بلغت قوتهما 5.2 و4.6 درجة هزا سربيل زهاب صباح اليوم الاثنين بعد الزلزال الذي وقع أمس وأعقبه 161 هزة.

وأجبرت المخاوف من توابع الزلزال العديد من الناس على قضاء الليل في الشوارع في طقس بارد.



وسبب الزلزال انهيارات أرضية في بعض المناطق لكن السلطات قالت إن فرق الإنقاذ يمكنها الوصول إلى جميع البلدات والقرى.

وتقع إيران على جانبي خطوط صدع رئيسية وهي عرضة لهزات متكررة.



وفي عام 2003 تسبب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة في إقليم كرمان في مقتل 31 ألف شخص وفي دمار كبير بمدينة بم التاريخية.

وشعر بزلزال أمس أيضا السكان في الكويت والعاصمة العراقية بغداد وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ومحافظات عراقية أخرى لكن لم ترد أنباء عن خسائر.

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