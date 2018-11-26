القضاء: المتهم كان السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء ويرتدي الزي العسكري

2018/11/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية أقوال متهم بانتحال صفة ضابط كبير في رئاسة الوزراء قام بإلغاء أوامر عسكرية ومنح إجازات لمنتسبين.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في رئاسة الاستئناف، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الكرخ صدّقت قضائيا اعترافات متهم انتحل صفة مقدم ركن في رئاسة الوزراء ومرافق السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء ويرتدي الزي العسكري".وأضاف، أن "المتهم أقدم على أفعال متعددة منها الاتصال على قادة الجيش وأمراء الألوية والقيام بإلغاء أوامر نقل منتسبين وضباط ومنح إجازات".وتابع البيان، أن "المحكمة اتخذت إجراءاتها وفقا للقرار 160 لسنة 1983، وهي بصدد إحالة المتهم إلى محكمة الموضوع لينال جزاءه وفقا للقانون".انتهى

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