English | وظائف


إلقاء القبض على تجار مخدرات في الرطبة
2018/11/26 | 13:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   علمت "العهد نيوز" أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى، قد ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء الرطبة بالانبار، ويعد هؤلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلقاء القبض على تجار مخدرات في الرطبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلقاء القبض على تجار مخدرات في الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).


كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد - محمد الخالدي: المحاصصة عادت كما كانت سابقا ‏
⋙ الانواء الجوية: درجات حرارة منخفضة حتى الخميس
⋙ نائب يحمل الحكومة المحلية التنفيذية والتشريعية مسؤولية التقصير تجاه أزمة الفاو
⋙ سولاري يستبعد ستة لاعبين من مواجهة روما
⋙ الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد - محمد الخالدي: المحاصصة عادت كما كانت سابقا ‏
⋙ بالفيديو| عمال هفت تبه في إيران يواصلون اعتراضهم على خصخصة الشركة
⋙ بالصور... البرلمان يحتفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي
الأكثر شيوعا