إلقاء القبض على تجار مخدرات في الرطبة

2018/11/26 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت "العهد نيوز" أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى، قد ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء الرطبة بالانبار، ويعد هؤلاء

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