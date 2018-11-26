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جامعة الكوفة تعقد ورشة عمل بمشاركة مهندسي مصفى النجف الاشرف
2018/11/26 | 13:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- النجف الاشرف

بحضور وفود عربية من سلطنة عمان وممثلين عن الدوائر الرسمية, وغرفة تجارة النجف الاشرف, ومهندسي مصفى النجف, وممثلي بعض الشركات.

نظمت جامعة

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