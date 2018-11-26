2018/11/26 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

@timomouse/Twitter.com

حارس مرمى صربي يرتكب خطأ "كوميديا" (فيديو)

ارتكب أوروش ديوريتش حارس مرمى دينامو فراني خطأ فادحا، خلال مباراة فريقه ومضيفه بارتيزان بلغراد أمس، في الجولة الـ17 من الدوري الصربي لكرة القدم.

ونفذ دانييلو بانتيتش، لاعب خط وسط نادي بارتيزان، ركلة ثابتة، وبدت الكرة سهلة، وفي متناول الحارس ديوريتش، إلا أن الأخير تعامل معها بشكل غريب، فعندما حاول الإمساك بالكرة مرت من بين قدميه لتسكن شباكه، في لقطة كوميدية، ونادرة في ملاعب كرة القدم.

وانتهت المواجهة بفوز كاسح لنادي بارتيزان بسداسية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد دينامو عند سبع نقاط في المركز الـ16 الأخير.

المصدر: eurosport.ru

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس مرمى صربي يرتكب خطأ "كوميديا" (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حارس مرمى صربي يرتكب خطأ "كوميديا" (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).