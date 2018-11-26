إيران تدعوا أوروبا للإسراع في تفعيل الآلية المالية

2018/11/26 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع الصحفيين في طهران، انه من المتوقع ان تبادر الدول الأوروبية الى تفعيل الآليات المالية التي تريدها إيران بشكل عملي كما تعد بذلك هذه الدول في حديثها.موضحا انه ليس مقبولا ان لا تبادر الدول الأوروبية الى التسريع للوصول الى هذه الآلية بالسرعة المرجوة بالرغم من ان مثل هذه الآلية تعتبر تجربة جديدة.

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