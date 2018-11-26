فتوى دينية بحرمة رواتب وإمتيازات النواب والمسؤولين

2018/11/26 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أصدر رجل الدين، قاسم الطائي، اليوم الأثنين، فتوى دينية بشأن الرواتب العالية لأعضاء مجلس النواب البالغة 7 ملايين دينار، واصفا إياها بأنها “سرقة” من الأموال العامة.وقال الطائي في بيان صحفي له ردا على مجموعة من الأسئلة قدمت من قبل اتباعه تتعلق بمجلس النواب ورواتب البرلمانيين، إن “تحديد رواتب أعضاء مجلس النواب […]

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