2018/11/26 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | تعرفوا على الكابتن خالد من اهم مدربي الذئاب في العالم - سارة - حلقة ٢٣
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | تعرفوا على الكابتن خالد من اهم مدربي الذئاب في العالم - سارة - حلقة ٢٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wl4NxoEr4I0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | تعرفوا على الكابتن خالد من اهم مدربي الذئاب في العالم - سارة - حلقة ٢٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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