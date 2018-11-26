ايفرتون يرغب بالابقاء على نجم برشلونة

2018/11/26 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أكد ماركو سيلفا، المدير الفني لإيفرتون، أن ناديه سيحاول التعاقد مع لاعب برشلونة، مع انقضاء الموسم الحالي.وأشار سيلفا في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن "إيفرتون يريد إجراء محادثات مع برشلونة، بشأن انتقال البرتغالي أندريه جوميز، إلى التوفيز، في صفقة انتقال دائمة، بدلا من الإعارة الحالية".

وقال سيلفا "أعتقد أنه في الوقت المناسب، علينا أن نفعل شيئًا لانضمام أندريه جوميز".وأضاف "لدينا الوقت للقيام بذلك، نحن سعداء معه، كما أنه يستمتع بلحظاته هنا، لا أعتقد أنها لحظة جيدة أن نتحدث كل أسبوع عن ذلك، لأنه من الأفضل أن ينسى برشلونة أندريه قليلاً، أنت تذهب هناك في الوقت المناسب، أندريه يستمتع بوقته لكننا لا نريد أن نضع الضغط عليه في قراره، أمر مبكر جدًا".وتابع "عندما تستعير لاعب، ليس فقط جوميز لكن أيضًا زوما، إذا كنت تستطيع فعل شيء غدًا علي كأن تفعله، لكن كرة القدم ليست كذلك، في نهاية الموسم سنتحدث مع اللاعبين وأنديتهم، وبعد ذلك سنتخذ القرار".

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