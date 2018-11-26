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اعتقال 3 اشخاص بتهمة الدكة الشعائرية في بغداد
2018/11/26 | 13:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان "الغدير" نسخة منه ان "مفارز قيادة شرطة بغداد فوج طوارئ بغداد الرابع القت القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة ( الدگة العشائرية) بقيامهما بإطلاق عيارات نارية على أحد الدور السكنية، فيما سلم الثالث نفسه".     وأضاف معن انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم  واحالتهم للقضاء وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب   انتهى .

ك ر   

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