نائب محافظ ذي قار: الامطار تسببت بانهيار وتضرر 15 مدرسة

2018/11/26 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

كشف النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اليوم الاثنين ، عن تضرر اكثر من خمسة عشرة مدرسة جراء موجة الامطار الأخيرة التي ضربت قضاء النصر.





شبكة اخبار الناصرية:كشف النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اليوم الاثنين ، عن تضرر اكثر من خمسة عشرة مدرسة جراء موجة الامطار الأخيرة التي ضربت قضاء النصر.وقال الدخيلي ان " موجة الامطار التي ضربت قضاء النصر تسبب بسقوط خمسة مدارس بشكلٍ كامل، مشيراً الى وجود عشرة مدارس دمرت الامطار جدارها الخارجي وهي آيلة للسقوط أيضاً ".وأكد ان " الامطار عرضت المؤسسات الحكومية والأهلية الى أضرار كبيرة ، فضلاً عن التسبب بسقوط عدد من المنازل أدت الى حدوث إصابة بليغة بين المواطنين ".

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