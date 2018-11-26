تحقيق الكرخ تصدّق أقوال شخص انتحل صفة ضابط في رئاسة الوزراء

2018/11/26 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الاثنين، أقوال متهم بانتحال صفة ضابط كبير في رئاسة الوزراء قام بإلغاء أوامر عسكرية ومنح إجازات لمنتسبين.وذكر بيان لإعلام القضاء، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (26 تشرين الثاني 2018)، إن “محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، صدّقت قضائيا اعترافات متهم انتحل صفة مقدم ركن […]

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