English | وظائف


صفاء عبدالحسين مديراً عاماً لشركة موانئ العراق
2018/11/26 | 13:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع ..     

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفاء عبدالحسين مديراً عاماً لشركة موانئ العراق) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفاء عبدالحسين مديراً عاماً لشركة موانئ العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).


كامل التفاصيل في: ناس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الانواء الجوية: درجات حرارة منخفضة حتى الخميس
⋙ نائب يحمل الحكومة المحلية التنفيذية والتشريعية مسؤولية التقصير تجاه أزمة الفاو
⋙ سولاري يستبعد ستة لاعبين من مواجهة روما
⋙ الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14
⋙ بالميراس سكولاري يظفر بلقب الدوري البرازيلي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو| عمال هفت تبه في إيران يواصلون اعتراضهم على خصخصة الشركة
⋙ شاهد بالفيديو | فيان صبري : ننتظر وصول السير الذاتية للوزراء الثمانية الى مجلس النواب
⋙ بالصور... البرلمان يحتفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي
الأكثر شيوعا