فضيحة تهز رئاسة الوزراء بطلها منتحل صفة!!

2018/11/26 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف مجلس القضاء الأعلى، عن فضيحة مدوية في رئاسة مجلس الوزراء.وذكر بيان للقضاء تلقت وكالة كلكامش برس؛ نسخة منه ان “محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية أقوال متهم بانتحال صفة ضابط كبير في رئاسة الوزراء قام بإلغاء أوامر عسكرية ومنح إجازات لمنتسبين”.وأضاف، إن “محكمة تحقيق الكرخ صدّقت […]

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