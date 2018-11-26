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بتهمة “الدگة العشائرية”.. احتجاز 3 أشخاص أطلقوا النار على منزل في بغداد
2018/11/26 | 13:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين بتهمة “الدگة العشائرية” واحتجاز ثالث قاموا بإطلاق النار على أحد الدور السكنية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “مفارز قيادة شرطة بغداد فوج طوارئ بغداد الرابع تلقي القبض على متهمين اثنين بإرتكاب جريمة (الدگة العشائرية) قاما […]

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