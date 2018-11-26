2018/11/26 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / أمانة بغداد: مستمرون بإعادة تأهيل الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء تمهيدا لافتتاحها

26/11/2018 12:13:00 PM | عدد القراءات : 15

واع / بغداد / ل .



هـ

أعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن مواصلة حملاتها لإعادة تأهيل الطرق والمنافذ المؤدية الى المنطقة الخضراء تمهيدا لافتتاحها.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه، إن "ملاكات دوائر المنطقة الخضراء وطريق المطار ومركز الكرخ والمشاريع والكرادة والمتنزهات والتشجير تواصل الليل بالنهار لإكمال اعمال التأهيل للطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء تمهيدا لافتتاحها امام حركة المركبات".

واضافت ان "اهم المنافذ التي تعمل امانة بغداد على تأهيلها مداخل نفق الزيتون والطريق الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق وجميع المداخل المؤدية الى ساحة الجندي المجهول".

وبينت ان "اعمال التأهيل تتضمن رفع النفايات والانقاض وترقيع الاجزاء المتضررة من الشوارع وصيانة الحفر والمطبات واعمال تسليك خطوط تصريف مياه الامطار والسواقي الجانبية في نفق الزيتون واعمال تأهيل وادامة الحدائق وزراعة نباتات متعددة الاصناف والانواع".

ت / ل .



هـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / أمانة بغداد: مستمرون بإعادة تأهيل الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء تمهيدا لافتتاحها) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / أمانة بغداد: مستمرون بإعادة تأهيل الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء تمهيدا لافتتاحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).