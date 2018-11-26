2018/11/26 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تحدث رئيس قسم الإشراف في مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، عبد القادر يونس، عن الأضرار التي خلفتها السيول في قضاء الشرقاط، مشيراً إلى أن "التنسيق مستمر مع إدارة سد سامراء لتصريف هذه المياه بالتعاون مع مديرية الصيانة لتقليل الأضرار".وقال يونس لشبكة رووداو الإعلامية إن "ليلة 23 من الشهر الجاري تم إبلاغنا بوجود سيول قادمة من الجزيرة ومن مناطق الحضر ومناطق سنجار أدى إلى طفح وادي الجرناف". وأضاف "أدى ذلك إلى انهيار الجسر الحديدي في وادي الجرناف وتبعه طفح للمياه إلى قرية الحورية والخضرانية والعين وارتفاع المياه إلى مستوى مترين مخلفاً اضراراً مادية وبشرية وبممتلكات المواطنين". وأشار يونس إلى أن "الجهات الإدارية في قضاء الشرقاط المتمثلة بالقائمقام والسيد محافظ صلاح الدين وجهت بإنقاذ الأهالي"، مبيناً أن "التنسيق مستمر مع إدارة سد سامراء لتصريف هذه المياه وبالتعاون مع مديرية الصيانة لتقليل الأضرار".وغمرت السيول 300 منزل على الأقل في قرية الحوري بقضاء الشرقاط، فيما عملت فرق الإنقاذ والشرطة والجيش على إنقاذ المدنيين المحاصرين فوق أسطح المنازل.داهمت سيول الأمطار العديد من القرى في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، وهو ما أدى إلى مقتل عدد من الأفراد وفقدان العشرات ومحاصرة العديد من الاهالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية في صلاح الدين: نعمل على صرف مياه السيول إلى سد سامراء) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية في صلاح الدين: نعمل على صرف مياه السيول إلى سد سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).