2018/11/26 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..كشفت صحيفة “وطن” السعودية، ان عملية الاستنفار الامني حول محيط قصر العوجا الذي يضمّ قصور الأسرة الحاكمة في السعودية مستمرة، في أعقاب الكشف عن تحركات عسكرية داخل البلاد بعد أنباء عن ترتيبات داخل العائلة المالكة للانقلاب على ولي العهد محمد بن سلمان.ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” قولها ان “حملة الاستنفار هذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستنفار مستمر خشية الانقلاب..



“ابن سلمان” يستعين بمرتزقة كولومبيين لحماية قصره alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستنفار مستمر خشية الانقلاب.. “ابن سلمان” يستعين بمرتزقة كولومبيين لحماية قصره) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستنفار مستمر خشية الانقلاب.. “ابن سلمان” يستعين بمرتزقة كولومبيين لحماية قصره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).