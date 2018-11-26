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بارزاني يفتح صفحة جديدة في بغداد
2018/11/26 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لو كان رئيس الحكومة العراقية الحالية شخصاً آخر غير عادل عبد المهدي لغدا من الصعب تصوّر أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود

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