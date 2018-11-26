2018/11/26 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو كان رئيس الحكومة العراقية الحالية شخصاً آخر غير عادل عبد المهدي لغدا من الصعب تصوّر أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يفتح صفحة جديدة في بغداد) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يفتح صفحة جديدة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).