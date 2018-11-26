«البصمة الكيميائية» في نزاع سوريا وروسيا مع العالم

2018/11/26 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أذاعت وسائل إعلام النظام السوري خبر قصف أحياء يسيطر عليها النظام بغاز كيميائي مما أدى لسقوط عدد كبير من المصابين، واتهمت المعارضة

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