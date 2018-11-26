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«البصمة الكيميائية» في نزاع سوريا وروسيا مع العالم
2018/11/26 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أذاعت وسائل إعلام النظام السوري خبر قصف أحياء يسيطر عليها النظام بغاز كيميائي مما أدى لسقوط عدد كبير من المصابين، واتهمت المعارضة

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