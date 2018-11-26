طهران: الزبائن الاجانب رحبوا بعرض الخام الإيراني في بورصة الطاقة

2018/11/26 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران محمد رضا بور ابراهيمي، الاثنين، أن الزبائن الأجانب رحبوا بعرض النفط الخام الايراني في بورصة الطاقة، مؤكدا ان استمرار عرض النفط في هذه البورصة ليس بحاجة الى قرار مجدد من مجلس التنسيق الاقتصادي.وقال ابراهيمي في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس الشورى الاسلامي […]

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