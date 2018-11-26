2018/11/26 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن كواليس مشادة مهاجمي أتلتيكو أمام برشلونة

بغداد/..



دخل الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، في مشادة مع زميله دييغو كوستا، خلال مباراة الفريق، السبت الماضي، أمام برشلونة، في إطار الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ثنائي الروخي بلانكوس، دخل في مشادة ساخنة، بعدما حصل دييغو كوستا على بطاقة صفراء، بعد شجار مع الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة.

وحاول أنطوان غريزمان، تهدئة مواطنه صامويل أومتيتي، خلال مشادته مع دييغو كوستا، وهو ما أغضب الأخير ليوبخ غريزمان بعد ذلك.

وبحسب الصحيفة، قال دييغو كوستا لغريزمان "شريكك في الفريق هو أنا، وليس صامويل أومتيتي"، ليرد أنطوان بقوله "تحلى بالهدوء"، قبل أن ينتهي مسلسل الصدام بعناق بينهما، عقب إحراز كوستا، الهدف الأول في مرمى برشلونة.

وتعادل أتلتيكو مدريد وبرشلونة، بهدف لكل منهما، بعدما سجل دييغو كوستا، هدف الروخي بلانكوس، وتعادل عثمان ديمبلي للفريق الكتالوني.انتهى أ د

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