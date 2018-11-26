English | وظائف


مراسلنا: وفد فتح يغادر القاهرة بعد بحث ملف المصالحة
2018/11/26 | 14:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسلنا: وفد فتح يغادر القاهرة بعد بحث ملف المصالحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: وفد فتح يغادر القاهرة بعد بحث ملف المصالحة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: وفد فتح يغادر القاهرة بعد بحث ملف المصالحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بالفيديو .. مشهد مرعب لعاصفة رملية تجتاح مدينة بأكملها
⋙ تحذيرات من اجواء باردة جدا في العراق شاهد التوقعات والمناطق
⋙ البحرين: نقف إلى جانب السعودية في مواجهة الحملات المغرضة
⋙ صادرات العراق من النفط ترتفع 0.96% خلال أكتوبر
⋙ تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا بعد مصادرة 3 سفن حربية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. مشهد مرعب لعاصفة رملية تجتاح مدينة بأكملها
⋙ شاهد بالفيديو | لهذه الأسباب تم تأجيل فتح المنطقة الخضراء
⋙ بالصور:رفع الصبات الكونكريتية من بداية الجسر المعلق لغاية جسر الطابقين بالقرب من ساحة الحرية
الأكثر شيوعا