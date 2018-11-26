المحور النيابية: لن نصوت على وزيري الدفاع والداخلية

2018/11/26 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت كتلة المحور النيابية، اليوم الاثنين، انها لن تصوت على وزيري الدفاع والداخلية، مؤكدة انها لا تعرف أسماء المرشحين حتى اللحظة.

وقال رئيس الكتلة احمد الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، ان “كتلة المحور النيابية لن تصوت على وزيري الدفاع والداخلية، بسبب عدم معرفة الاسماء لحد هذه اللحظة”.

وتابع، “نرفض سياسة الأمر الواقع والاملاءات التي تمارسها بعض الجهات”، مشددا على ان “حقيبتي الدفاع والداخلية هي استحقاق وطني، ويجب تقديم شخصيات مهنية للوزارتين وبعيدة عن الأحزاب السياسية”.

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