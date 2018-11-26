القضاء يصدق اعترافات منتحل صفة ضابط كبير في رئاسة الوزراء

2018/11/26 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، اعترافات متهم بانتحال صفة ضابط كبير في رئاسة الوزراء قام بإلغاء أوامر عسكرية ومنح إجازات لمنتسبين.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق الكرخ صدّقت قضائيا اعترافات متهم انتحل صفة مقدم ركن في رئاسة الوزراء ومرافق السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء ويرتدي الزي العسكري”.

وأضاف، ان “المتهم أقدم على أفعال متعددة منها الاتصال على قادة الجيش وأمراء الألوية والقيام بإلغاء أوامر نقل منتسبين وضباط ومنح إجازات”.

وتابع البيان، ان “المحكمة اتخذت إجراءاتها وفقا للقرار 160 لسنة 1983، وهي بصدد إحالة المتهم إلى محكمة الموضوع لينال جزاءه”.

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