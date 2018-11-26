2018/11/26 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة النفط، ارتفاع مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي مقارنة بشهر ايلول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (107) مليونا و (530) الف و(8) برميل، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(898 ) مليونا و (156) الف دولار”.

وتابع، ان “الكميات المصدرة من النفط الخام من شركة نفط الشمال بلغت (291) الف و(253) برميلا، بايرادات بلغت (10) ملايين و(339) الف و(481) برميلا”، لافتا الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (73,348) دولاراً”.

وذكر البيان، ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن الاحصائية النهائية لصادرات وواردات تشرين الاول الماضي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن الاحصائية النهائية لصادرات وواردات تشرين الاول الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).