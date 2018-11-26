الاسد يثمن مواقف العراق ويبارك انتصاراته على الارهاب

2018/11/26 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اشاد الرئيس السوري بشار الاسد بدور الاعلام الفاعل والمؤثر في مواجهة التنظيمات الارهابية ، مباركا للعراق والامة العربية الانتصار الحاسم على تلك الزمر التي ارادت تدمير الجميع دون استثناء.وقدم الرئيس الاسد خلال استقباله رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ووفد الامانة العامة للاتحاد شرحا لطبيعة المعركة التي خاضتها سوريا ضد مختلف التنظيمات الارهابية التي جاءت من دول عدة لقتل الشعب السوري وتدمير مقومات دولته.واعرب عن تقديره لمواقف العراق ، مشيدا بانتصاره الحاسم والمؤثر على عصابات داعش الارهابية وعودة الامن والاستقرار الى ربوعه .من جانبه قدم رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي التهنئة للاسد بما حققه الشعب السوري من انتصار كبير على الارهاب في مختلف المناطق التي كان يتواجد فيهاواكد اللامي ان " الصحفيين العرب واتحادهم كانوا حاسمين بمواقفهم لتعرية الارهاب والارهابيين ونقل الصورة الحقيقية لما تقترفه تلك المجاميع من جرائم بحق الشعوب" ، مؤكدا ان " تضحيات الصحفيين كانت في غاية الاهمية لتحقيق تلك الانتصارات ".وحمل الرئيس السوري خلال اللقاء الذي استغرق اكثر من تسعين دقيقة تحياته وتهنئته للقيادات العراقية و ابناء الشعب العراقي ونخبه المختلفة معربا عن امله بعودة السلام الى جميع اراضيه.انتهى

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