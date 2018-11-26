بالفيديو: الفاو والعزيزية يلتحقان بالمدن

2018/11/26 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحق كل من قضاءي الفاو في البصرة والعزيزية في واسط بركب المدن المنكوبة بالسيول والامطار الغزيرة، إذ شهد الفاو المطل على الخليج هطول أمطار غزيرة، والفيضانات الناجمة عنها خلال الساعات الماضية تسببت بإغلاق عدد من الشوارع ومغادرة عشرات العوائل لمنازلها بسبب تسرب المياه اليها وكذلك قدوم السيول من جهة شط العرب، فيما كان المشهد مشابها في العزيزية.وفي الوقت الذي أعلنت فيه كل من مديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة عن استنفار كوادرهما في مختلف المحافظات التي تعرضت لتلك السيول والتي من المرجح ان تتعرض في وقت لاحق، استنفرت المفوضية العليا لحقوق الانسان هي الاخرى جهودها في المحافظات المنكوبة جراء السيول، وشكلت خلية أزمة أنسانية، فيما دعت رئيس الوزراء والمشرف على خلية الازمة المدنية عادل عبد المهدي لتكثيف الجهد الوطني لتدارك آثار الازمة وتوفير مناطق أخلاء مركزية بديلة لايواء المتضررين من السيول.

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