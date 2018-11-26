أول كتلة تعلن مقاطعة التصويت على وزيري الداخلية والدفاع واخرى توجه طلبا لعبد المهدي

2018/11/26 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الدكتور احمد الجبوري رئيس كتلة المحور النيابية التي تمثل السنة في البرلمان العراقي يوم الاثنين بان كتلته لن تصوت على وزيري الدفاع والداخلية بسبب عدم معرفة الاسماء لحد هذه اللحظة.

وقال الجبوري في بيان اليوم، "نرفض سياسة الامر الواقع و الإملاءات التي تمارسها بعض الجهات".

واضاف "نؤكد بان حقيبتي وزارة الدفاع والداخلية هي استحقاق وطني، مع حرصنا الشديد على تقديم شخصيات مهنية لوزارتي الدفاع والداخلية بعيدة عن الأحزاب السياسية".

على صعيد اخر طالبت ‪‎‪كتلة الإصلاح والاعمار خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب ورئيس الحكومة تقديم السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من جلسة التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية.

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