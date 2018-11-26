ميلان في محدثات لضم ثلاثي تشيلسي

2018/11/26 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق ميلان يسعى لتدعيم صفوفه بعدة صفقات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بثلاثة نجوم من تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت" والتي أكدت أن المدير الرياضي للميلان ليوناردو قد فتح خط اتصال مع تشيلسي من أجل إتمام عدة صفقات.

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وأكدت الشبكة أن كل من سيسك فابريجاس وجاري كاهيل بالإضافة لأندريس كريستينسين أصبحوا على رأس أولويات الروسونيري في الوقت الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على ميلان بسبب اللعب المالي النظيف، وهو ما قد يضع الفريق في ورطة.

وسيسعى ميلان لضم ما يستطيع ضمه من صفقات على سبيل الإعارة في يناير المقبل، تهربًا من قواعد اللعب المالي النظيف التي تحجم انفاقه.

ويعاني الفريق من أزمة كبيرة بعد تعرض عدد من نجومه لإصابات مختلفة في الفترة المقبلة، ومع ازدحام المباريات في كل من الدوري والدوري الأوروبي.

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جدير بالذكر أن ثلاثي تشيلسي المذكور لا يحصل على العديد تحت قيادة المدرب الجديد ماوريزيو ساري مما قد يسهل من عملية رحيلهم.

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