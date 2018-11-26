رسميًا – تركي آل شيخ يحصل على جائزة الشخصية الرياضية العربية لعام 2018

2018/11/26 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي، للإبداع الرياضي، رسميًا اليوم الإثنين، حصول تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على جائزة الشخصية الرياضية العربية لعام 2018.

ويقام المؤتمر الصحفي لمجلس الأمناء حاليًا في مدينة أبو ظبي الإماراتية، لتوزيع جوائز الأفضل، في الدورة العاشرة للجائزة.

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منح آل الشيخ الجائزة جاء بعد ما حققه من طفرة كبيرة في الكرة السعودية من دعم كبير للأندية واللاعبين، بجانب متطوير البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال" في نسختها الجارية بشكل كبير.

الفائز بجائزة الشخصية الرياضية العربية في الدورة العاشرة من #جائزة_محمد_بن_راشد_ آل_مكتوم_للإبداع_الرياضيمعالي المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh #صُناع_المجدشاهد البث المباشر عبر موقع القناة: https://t.co/mUfPH0f82T pic.twitter.com/HUSntpSgk1

— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، احتفالًا بالجائزة: "أشكر بكثير من التقدير سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على منحي جائزة الشخصية العربية الرياضية...



تشرفت بهذا الاختيار ...



فشكراً لسموه وللقائمين على الجائزة".

أشكر بكثير من التقدير سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيعلى منحي جائزة الشخصية العربية الرياضية...تشرفت بهذا الاختيار ...



فشكراً لسموه وللقائمين على الجائزة 🙏🇸🇦🇦🇪❤

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز، التي تمنح للفائزين عما حققوه خلال الفترة من الأول من ديسمبر 2017 وحتى 31 أغسطس الماضي، في التاسع من يناير المقبل بالإمارات.

⭕️عاجل: المستشار تركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الرياضية العربية.#جائزة_محمد_بن_راشد_آل_مكتوم_للإبداع_الرياضي pic.twitter.com/Eic0ZdAB0Z

— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨يذكر أن آل الشيخ كان قد حصل على جائزة شخصية العام الرياضية العربية لعام 2017، والمقدمة من مؤسسة الأهرام المصرية، حيث يعد الشخصية العربية الأبرز في الرياضة خلال الفترة الحالية.

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