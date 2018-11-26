ولي العهد السعودي يصل مصر اليوم في زيارة رسمية

2018/11/26 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن الرئاسة المصرية قولها، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى مصر اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق يومين.

ونقلت عن بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله، إن الزيارة ستتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك”.

وبدأ ولي العهد السعودي، يوم الخميس، جولة خارجية تضمنت زيارة الإمارات والبحرين ومن المتوقع أن تشمل تونس أيضا.

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