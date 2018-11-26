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مكتب النائب الكناني يصدر تنبيها حول خبر نشره موقع إخباري ويصفه بـ
2018/11/26 | 14:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  أصدر مكتب النائب أحمد الكناني اليوم الإثنين، بيانا رد فيه على خبر كان قد نشره موقع إخباري، وقد وصفه المكتب بأنه "عار عن الصحة".

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