2018/11/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب النائب أحمد الكناني اليوم الإثنين، بيانا رد فيه على خبر كان قد نشره موقع إخباري، وقد وصفه المكتب بأنه "عار عن الصحة".وجاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب النائب الكناني يصدر تنبيها حول خبر نشره موقع إخباري ويصفه بـ "المزيف والعاري عن الصحة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب النائب الكناني يصدر تنبيها حول خبر نشره موقع إخباري ويصفه بـ "المزيف والعاري عن الصحة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).