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الكعبي يبحث اهم التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات
2018/11/26 | 14:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

  تراس عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي اجتماع اللجنة القانونية النيابية التي استضافت السادة اعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات اليوم الاثنين لمناقشة ودراسة

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