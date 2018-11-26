المركزي يعلن حجم ايرادات العراق وصادراته لعام 2017

2018/11/26 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، أن حجم الايرادات العراقية لعام 2017 بلغ أكثر من 38 مليار دولار، مبيناً أن حجم الصادرات لنفس العام بلغ أكثر من 57 مليار دولار.

وذكر البنك في إحصائية رسمية له اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "حجم الإيرادات العراقية لعام 2017 بلغ أكثر من 38.766 مليار دولار"، مبيناً أن "هذه الايرادات ارتفعت عن ما كانت في عام 2016 التي بلغت 34.208 مليار دولار، فيما ارتفعت الايرادات لعام 2015 الى 48.010 مليار دولار".

وأضاف البنك، أن "حجم الصادرات لعام 2017 بلغ 57.559 مليار دولار، مرتفعة عن عام 2016 الذي بلغت فيه الصادرات 48.298 مليار دولار، فيما ارتفعت هذه الصادرات لعام 2015 الى 51.328 مليار دولار".

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