عالم صيني يغير الجينوم البشري ويعزز قدرة الإنسان في مقاومة أمراض خطيرة

2018/11/26 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..زعم عالم صيني، خي تزيانكوي، إنه شارك في أول عملية في التاريخ قامت بتغيير الحمض النووي للجنين.وقدر العالم بتغيير الجينوم لفتاتين توأمين باستخدام أداة حديثة، وهذه العملية ممنوعة في أمريكا لأن هناك خطر انتقال تغير الجينوم إلى الأجيال القادمة، بحسب ما نقلته “تلغراف”.وندد العديد من العلماء بهذه العملية ووصفوها بغير الآمنة واتهموا […]

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