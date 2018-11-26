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مئات المصابين جراء الزلزال في كرماشان بكوردستان إيران
2018/11/26 | 14:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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رووداو – أربيلضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأحد، مناطق في إقليم كوردستان والعراق وكوردستان إيران ومنها محافظة كرماشان ما تسبب بإصابة ما لايقل عن 716 شخصاً.يذكر أن زلزالاً مماثلاً بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر هز المحافظة ذاتها السنة الماضي وتسبب بمصرع 620 شخصاً وإصابة 12386 آخرين.

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