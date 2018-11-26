ولايتي: الاستكبار يسعى لتكريس هيمنته اللامشروعة على العالم الاسلامي

2018/11/26 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الامين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية، اليوم الاثنين، أن جميع الاستراتيجيات الاميركية باءت بالفشل منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، مضيفا ان وحدة المسلمين تعتبر أهم موضوع استراتيجي في العالم الاسلامي.

وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الاعلى للصحوة الاسلامية وبحضور جمع من العلماء والمفكرين الاعضاء، أشار علي اكبر ولايتي الى الوحدة الاسلامية باعتبارها أهم موضوع استراتيجي للعالم الاسلامي، وتطرق الى مخططات الأعداء الخبيثة لمنطقة الشرق الاوسط.وقال: ان الاستكبار العالمي بزعامة أميركا، ومن خلال وضعه استراتيجيات ومشاريع الشرق الاوسط الكبير، والحروب بالوكالة، بصدد إضعاف الدول الاسلامية وتقسيمها بناء على المذهب والقومية والجنسية، وبصدد إثارة الخلافات والصراعات الطائفية والعرقية، بهدف تحقيق مآربه المشؤومة، من اجل تكريس هيمنته اللامشروعة على العالم الاسلامي، وينهب ثروات المسلمين.انتهى ..



م ف

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