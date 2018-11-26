مباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا: مستقبل كوفاتش في مهب الريح

2018/11/26 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذ بدأت تلوح بالأفق بوادر إقالة بحسب ما ألمح رئيس النادي أولي هونيس الأحد بعد سقوط النادي البافاري في فخ التعادل مع ضيفه فورتونا دوسلدورف قبل الأخير 3-3 على رغم تقدمه بهدفين نظيفين ثم 3-1.

وبات بايرن ميونيخ مهدداً بفقدان اللقب الذي أحرزه في المواسم الستة الماضية، إذ يحتل المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

وسيبحث النادي البافاري وضع مدربه الكرواتي بحسب ما قال رئيسه أولي هونيس لدى سؤاله عن الموضوع بعد المباراة، مشيراً إلى "أننا سنضع كل شيء على الطاولة في الأيام القليلة القادمة".

وأكد هونيس أن كوفاتش سيكون مدرباً للفريق عندما يتواجه الأخير مع بنفيكا الثلاثاء في مباراة يحتاج إلى نقطة منها لضمان تأهله إلى ثمن النهائي للموسم الحادي عشر توالياً، أما في حال تجديد فوزه على ضيفه البرتغالي (تغلب عليه 2-صفر ذهاباً) وعدم فوز اياكس الهولندي على أيك أثينا اليوناني، سيحسم الصدارة التي يتربع عليها بفارق نقطتين عن اياكس و6 عن بنفيكا، الفريق الذي لم يسبق له الفوز على النادي البافاري في 9 مباريات قارية بينهما حتى الآن.

وقال هونيس لدى سؤاله عما إذا فشل الكرواتي في مهامه، "لا يمكنني أن أقول ذلك الآن.



يجب علينا، في بايرن، أن نضع كل شيء على الطاولة، أن نسأل لماذا نلعب بالطريقة التي نلعب فيها.



يجب أن نستفيد من الأيام القادمة، ربما الأسابيع القادمة، من أجل إيجاد الحل الجيد.



يجب أن نصل إلى نتيجة.



على هذا الأمر يجب أن نعمل".

يذكر أن أياكس سيواجه آيك أثينا على أرض الأخير قبل ساعتين من لقاء بايرن وبنفيكا.

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