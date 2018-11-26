دوري أبطال أوروبا: سولاري لتحاشي أي اهتزاز في روما

2018/11/26 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ففي المجموعة السابعة، يحل ريال مدريد ضيفاً على روما الإيطالي بمعنويات مهزوزة بعد الهزيمة التي تلقاها الأحد في الدوري المحلي على يد إيبار (صفر-3).

وكانت مباراة الأحد الأولى لسولاري كمدرب دائم للفريق، وجاءت مخالفة لما قدمه ريال خلال المباريات الأربع التي فاز بها حين تولى المهمة مؤقتاً بعد إقالة جولن لوبيتيغي.

وأتى فوز إيبار بعد أن هيمن على اللقاء تماما وسط معاناة دفاعية لفريق سولاري رغم عودة قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، ومشاركته إلى جانب قائدالفريق سيرخيو راموس الذي كان الجمعة موضع اتهام بتسريبات "فوتبول ليكس" بسقوطه في فحص للمنشطات على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017 وهو ما نفاه فريقه واللاعب نفسه.

بالنسبة لسولاري "الأمر لا يتعلق بالبحث عمن يجب توجيه اللوم إليه (...) كل شيء قابل للإصلاح.



فزنا بأربع مباريات متتالية، قمنا بأمور جيدة فعلاً، وعلينا أن نعود إلى ذلك"، بحسب ما أشار بعد المباراة.

ومن المؤكد أن ريال كان يمني النفس بنتيجة أفضل قبل مواجهته روما الذي سيضمن تأهله إلى ثمن النهائي بتعادل أو حتى بخسارة شرط عدم فوز سسكا موسكو الروسي على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

ولا تشكل مباراة الملعب الأولمبي تهديداً لوضع النادي الملكي في المجموعة التي يتصدرها بتسع نقاط وبفارق المواجهة المباشرة مع روما (فاز ذهابا 3-صفر)، إذ أنه سيتأهل الى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة في حال جدد فوزه على فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو، كما أنه سيضمن بطاقته حتى في حال الخسارة شرط عدم فوز سسكا الذي يملك 4 نقاط.

لكن الخسارة أمام روما بعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية على نادي العاصمة الإيطالية، سيزيد الضغط على سولاري ولاعبيه وعلى رأسهم القائد راموس الذي بدا منزعجاً تماماً من المستوى الذي قدمه الفريق أمام إيبار حين قال "عندما لا تتمكن من مجاراة منافسك، تصبح فريقا مبتذلاً".

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