وزارة النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات في تشرين الاول الماضي

2018/11/26 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن ارتفاع مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي مقارنة بشهر ايلول الماضي، مشيرة الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان , انه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 107 مليون او 530 الف و8 برميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و898 مليون او 156 الف دولار، في حين ان الكميات المصدرة من النفط الخام من شركة نفط الشمال بلغت 291 الف و253 برميلا، بايرادات بلغت 10 ملايين و339الف و481 برميلا” .

واوضح جهاد ان “معدل سعرالبرميل الواحد بلغ 73,348 دولاراً”.

واشار جهاد الى ان” الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج”.

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