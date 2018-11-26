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شاهد بالفيديو | لهذه الأسباب تم تأجيل فتح المنطقة الخضراء
2018/11/26 | 14:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | لهذه الأسباب تم تأجيل فتح المنطقة الخضراء

مصدر الفيديو: NTRnvf5Qrck

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