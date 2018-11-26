2018/11/26 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | لهذه الأسباب تم تأجيل فتح المنطقة الخضراء

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